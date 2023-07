Un’altra ondata di maltempo nella notte, Vigili del Fuoco al lavoro per allagamenti e caduta piante

Nottata di lavoro per i Vigili del Fuoco del comando provinciale

Interventi in tutta la Provincia, a Viganò soccorsa una persona bloccata sotto un autocarro

LECCO – Un’altra ondata di maltempo ha colpito la provincia di Lecco nella notte tra mercoledì e giovedì distribuendosi su più comuni. Diverse le chiamate ai Vigili del Fuoco, gestite tra la sala operativa e operatori comunali.

Una quindicina gli interventi dei pompieri per allagamenti e caduta piante: le squadre sono intervenute nei comuni di Bellano, Cortenova, Varenna, Lecco, Calolzio e Missaglia.

In particolare si segnala alle 21 a Viganò il soccorso di una persona rimasta bloccata sotto un autocarro. Le squadre hanno collaborato con Areu 118 per la messa in sicurezza della scena in quanto la persona all’arrivo dei Vigili del Fuoco era stata soccorsa da dei passanti.