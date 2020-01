Vandali sulla ciclabile, rotte le luci “inaugurate” solo venerdì scorso

Dopo mesi di attesa le luci erano state accese venerdì

Raid vandalico sulla ciclabile Lecco-Pradello, nel mirino le nuove luci

LECCO – Erano state accese per la prima volta nella serata di venerdì scorso, ma le luci sulla ciclabile tra Lecco e Pradello hanno avuto vita decisamente breve. Attese da molto tempo dalle numerose persone che frequentano la ciclabile anche di sera, purtroppo sono durate lo spazio di un paio di serate prima di finire del mirino dei vandali.

I soliti ignoti, infatti, hanno pensato bene di strappare le lampade collocate all’interno dei new jersey in cemento che dividono la pista ciclopedonale dalla strada. Un intervento necessario per rendere fruibile anche nelle ore serali e notturne in tutta sicurezza il percorso che collega la località Caviate con Pradello.

A segnale l’odioso gesto è stato Rocco Cardamone, ex sindaco di Abbadia ed ex consigliere provinciale, che da anni segue da vicino la tortuosa vicenda della ciclopedonale che dovrebbe congiungere Lecco con Abbadia.