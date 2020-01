Si accendono le luci sulla ciclopedonale Caviate-Pradello: “Ora sarà più sicura”

Conclusi i lavori ai punti luce, la ciclopedonale illuminata dal crepuscolo all’alba

L’assessore: “Ora il percorso sarà fruibile in sicurezza”

LECCO – Ecco le luci sulla ciclopedonale Caviate-Pradello. Al termine dei lavori, con l’installazione e il collaudo del contatore, i punti luce sono stati attivati poco prima delle 18 di questa sera, venerdì 3 gennaio, e, fino all’alba, illumineranno il percorso.

Soddisfatto l’assessore ai Lavori Pubblici Corrado Valsecchi: “Sono stato informato oggi dalla società Livio Impianti Srl, che ha gestito i lavori per conto di Anas, che le luci sarebbero entrate in funzione da questa sera – ha commentato – ora la ciclopedonale sarà finalmente fruibile anche nelle ore serali e notturne in tutta sicurezza”.

Un intervento atteso e prioritario lungo il percorso che dalla località Caviate a Lecco conduce fino a Pradello (Abbadia Lariana): “All’appello ora mancano interventi secondari tra cui le fioriere, che verranno sistemate in primavera e la rimozione e sostituzione dei guard rail” ha concluso Valsecchi.