Nottata di lavoro per i Vigili del Fuoco a causa del vento forte

Una cinquantina gli interventi in tutta la Provincia, principalmente per alberi caduti e distaccamento di materiale

LECCO – Nottata di lavoro per i Vigili del Fuoco in Provincia di Lecco: una cinquantina in totale gli interventi a causa del fortissimo vento che si è abbattuto sul territorio a partire dal pomeriggio di ieri, lunedì.Le principali chiamate sono giunte in caserma per alberi caduti o pericolanti e per il distaccamento di materiale costruttivo, insegne, pali e tetti.

Chiusa la scuola dell’infanzia di Civate

I pompieri sono intervenuti a Civate, presso la Scuola dell’Infanzia Emilio Nava dove il tetto è stato gravemente danneggiato dalle raffiche di vento. Per questo motivo l’istituto nella giornata di oggi, martedì 26 marzo, resterà chiuso. Altri interventi hanno riguardato la zona del meratese e il calolziese. Disagi nella serata di lunedì si erano verificati anche sulle linee ferroviarie con ritardi di almeno 60 minuti.

Abbassamento delle temperature

Nella prima mattinata di oggi, martedì, il vento si è calmato fino ad annullarsi: oltre ai danni le raffiche hanno portato il freddo, annunciato nei giorni scorsi. Le correnti da nord hanno infatti causato un abbassamento delle temperature per quello che gli esperti hanno definito ‘colpo di coda’ dell’inverno.