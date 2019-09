Via Cairoli, anziana ferita in casa. Intervengono 118 e pompieri

La donna non rispondeva alle chiamate dei familiari

I pompieri irrompono dalla finestra, è successo in via Cairoli

LECCO – Avrebbero cercato di mettersi in contatto con lei, senza riuscirvi, per questo i familiari di un’anziana residente in centro Lecco, preoccupati, nel pomeriggio di martedì hanno avvisato i soccorsi.

Un’ambulanza e un mezzo dei Vigili del Fuoco hanno raggiunto via Cairoli. Con l’autoscala, i pompieri hanno raggiunto la finestra dell’abitazione della donna.

Dopo essere entrati in casa, i Vigili del Fuoco, secondo le informazioni raccolte, avrebbero trovato l’anziana a terra presumibilmente dopo essere caduta dalla poltrona.

La donna è stata affidata al personale della Croce Rossa.