Volontari al lavoro per ritrovare Mariolino Conti scomparso da dieci giorni

Ci si sta coordinando per il week-end di ricerche, in tanti per dare una mano

In mattinata i volontari hanno passato al setaccio le zone già controllate nei giorni scorsi

SONDRIO – Sono proseguite nella mattinata di oggi, venerdì 24 novembre, le ricerche del noto alpinista lecchese Mario Conti, disperso ormai da una decina di giorni sui monti sopra la città di Sondrio. I volontari stanno provando a passare nuovamente al setaccio le zone già controllate nei giorni scorsi.

Nel pomeriggio, con le tracce Gps aggiornate, ci sarà un breafing per capire come organizzare le ricerche nel prossimo fine settimana, visto che tante persone hanno dato la disponibilità a dare una mano. Ricordiamo che si sono perse le tracce del lecchese dal pomeriggio di martedì 14 novembre quando è uscito di casa per fare la consueta passeggiata: è partito dalla località Mossini di Sondrio per dirigendosi verso la località Ronchi e proseguire su un sentiero che porta alla località Bàssola, ma non ha più fatto ritorno.

Mario ha 79 anni, è alto 1 metro e 70 centimetri, capelli grigi, al momento della scomparsa indossava scarpe sportive nere, pantaloni termici bluette, maglia termica grigio chiaro e un gilet nero. Non ha con sé il telefono né i documenti. Potrebbe essere in difficoltà. Chiunque dovesse vederlo o incontrarlo può chiamare le forze dell’ordine al numero 112