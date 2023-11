Lecco. Polizia di Stato, controlli straordinari: 33 persone identificate e 11 sanzioni

Le operazioni nei quartieri di Pescarenico e San Giovanni, oltre che nella località di Germanedo

Controllati anche tre esercizi commerciali. In azione anche due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimini, personale della Questura, Agenzia delle Entrate e SIAE

LECCO – Controlli straordinari in alcune zone del Lecchese per la Polizia di Stato, volti a contrastare alcune segnalate situazioni che recentemente hanno generato allarme sociale. Interessati i quartieri di Pescarenico e San Giovanni, oltre che nella località di Germando.

Nella serata di ieri, giovedì, le operazioni insieme al personale della Questura (Squadra Amministrativa e Squadra Volanti), coadiuvato da due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, con anche la collaborazione di personale dell’Agenzia delle Entrate e dalla S.I.A.E. di Lecco.

Complessivamente sono state identificate 33 persone e controllati tre veicoli, nonché tre esercizi commerciali. Elevate in totale 11 sanzioni amministrative nei confronti dei rispettivi titolari in materia di igiene e sanità, alimenti e bevande, autorizzazioni, per un totale di circa 7.500 euro. Sanzionata anche una persona per ubriachezza.

Analoghi controlli verranno effettuati anche nelle prossime settimane.