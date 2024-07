Lomagna. Martedì mattina l’addio a ‘Corry’, vinto da un malore

Il giovane pallavolista, 32 anni, si era sentito male in campo durante un torneo

Domenica un minuto di silenzio al torneo di Pagnano

LOMAGNA – Si terranno martedì, 30 luglio, alle ore 10 presso la Chiesa di Lomagna i funerali di Danilo ‘Corry’ Cremona, pallavolista di 32 anni scomparso improvvisamente lo scorso 23 luglio.

Originario del meratese, Danilo era molto conosciuto nel mondo della pallavolo: cresciuto nell’As Merate Volley, aveva dimostrato subito il suo talento in questo sport, diventato poi la sua vita. Diverse le squadre in cui ha militato e in cui si era fatto volere bene.

Lo scorso fine settimana, sabato 20 luglio, Danilo si trovava in Toscana per un torneo di pallavolo. Era in campo quando improvvisamente si è accasciato al suolo, colpito da un malore. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi e la corsa all’Ospedale di Pisa, dov’è rimasto ricoverato due giorni, ‘Corry’ (com’era da tutti conosciuto) non ce l’ha fatta: le sue condizioni sono peggiorate e martedì 23 luglio si è spento.

Una notizia che ha sconvolto il mondo della pallavolo e i tanti amici di Danilo, ora riuniti intorno alla famiglia nel lutto. Domani, domenica, Danilo verrà ricordato al torneo di pallavolo di Pagnano a Merate con un minuto di silenzio.

Martedì mattina l’ultimo saluto al giovane talento presso la chiesa di Lomagna, poi il la salma verrà cremata.