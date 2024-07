Malore in campo, non ce l’ha fatta Danilo ‘Corry’ Cremona, giovane talento della pallavolo

Il 32enne, originario del meratese, si era sentito male sabato durante una partita

E’ morto all’Ospedale di Pisa dov’era stato ricoverato in condizioni critiche

MERATE – Non ce l’ha fatta Danilo Cremona, il pallavolista di 32 anni soccorso sabato dopo aver accusato un malore in campo, ad un torneo in Toscana. Il giovane e talentuoso atleta stava giocando quando si è accasciato al suolo, privo di conoscenza.

Immediato l’intervento dei sanitari che, confermata la gravità della sua situazione, lo hanno trasportato d’urgenza all’Ospedale di Pisa dove Danilo è stato ricoverato in prognosi riservata, con un quadro clinico critico.

Per oltre 48 ore i familiari, gli amici e il mondo della pallavolo che lo ha conosciuto hanno fatto il tifo per lui, sperando riuscisse a vincere anche la sfida più difficile. Oggi, purtroppo, la notizia più brutta: il giovane non ce l’ha fatta, lasciando un vuoto immenso in tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

Originario del meratese, cresciuto sportivamente nell’As Merate Volley, Danilo Cremona, per tutti Corry, aveva sin da subito dimostrato talento in questo sport, diventato la sua vita. Dopo Merate, aveva militato in diverse squadre, per citarne qualcuna la Polisportiva Besanese, la Polisportiva Circolo Giovanile Bresso e la Desio Volley. Proprio per stare più vicino alle squadre in cui aveva militato negli ultimi anni si era di recente trasferito a Milano, mentre la famiglia è rimasta in Brianza.

Nei giorni scorsi si trovava in Toscana per un torneo di pallavolo, sabato il malore risultato poi fatale.