Maltempo. A Lecco 34 millimetri di pioggia: il report della Protezione Civile

Dal Corpo regionale i dati sulle precipitazioni abbattute sulla Lombardia nelle ultime dodici ore

Registrate a Lecco cumulate di pioggia massime pari a 34 millimetri

LECCO – Dopo i violenti temporali che si sono abbattuti sulla Lombardia, e che hanno colpito con forza anche Lecco e provincia durante la mattinata, la Protezione civile regionale ha emesso un report sul fenomeno maltempo. Già dalla serata di ieri, giovedì, temporali localizzati e anche di moderata/forte intensità si sono sviluppati lungo i settori prealpini e lungo tutta la fascia di pianura.

Dalla mattinata di oggi, venerdì, un fronte con transito da ovest verso est ha interessato in particolar modo la pianura con associati fenomeni di grandine e vento forte.

Solo a Lecco risulterebbero cumulati 34 millimetri di pioggia massime nelle ultime dodici ore, anche se il primato tra tutti i capoluoghi lombardi spetta a Brescia con 60 millimetri. I dati delle altre città vedono poi al secondo posto Bergamo (51 mm) a pari merito con Monza Brianza, seguite da Varese (49 mm), Lecco (34 mm), Mantova (31 mm) e Milano (27 mm).

Per quanto riguarda i livelli idrometrici, i principali corsi d’acqua monitorati non hanno subito incrementi significativi. Solo il Seveso, in tarda mattinata, ha superato la seconda soglia di allertamento nelle stazioni all’interno del Comune di Milano, mentre il Lambro ha superato la prima soglia nella stazione di via Feltre senza provocare criticità sul territorio.