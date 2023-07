Maltempo. Danni alla stazione di Monza, ripercussioni sui treni

Caduta di lamiere sui binari, circolazione interrotta

I treni in partenza da stazione Centrale per Lecco risulterebbero al momento bloccati

MONZA – Gravi criticità alla circolazione dei treni si stanno verificando in questo momento nella stazione di Monza, portando a inevitabili ripercussioni su altre tratte ferroviarie. Il forte maltempo ha danneggiato l’infrastruttura, facendo riversare sui binari lamiere divelte dagli intensi fenomeni metereologici avvenuti nelle ultime ore.

Si contano ritardi fino a 60 minuti alla circolazione dei treni e variazioni. I tecnici sono già al lavoro per ripristinare quanto prima il transito sui binari. Chi da Milano Centrale dovrà raggiungere Lecco, non potrà con buona probabilità mettersi in viaggio: stando alle prime informazioni, i treni sarebbero bloccati.

Per rimanere aggiornati sugli eventi, in continua evoluzione, si consiglia di prestare attenzione agli annunci e ai monitor di stazione e di seguire il proprio treno sull’App Trenord digitando il numero della corsa nella sezione ‘Circolazione real time’.