Maltempo, nella notte una dozzina di interventi per i pompieri

Bufera di vento nel lecchese, danni ad alberi e tetti

Più colpita dal maltempo la zona del Calolziese e la bassa Brianza

LECCO – E’ stata una notte di lavoro per i Vigili del Fuoco di Lecco, impegnati sul fronte del maltempo ma anche per alcuni incidenti stradali che si sono verificati sulle strade della provincia, con un’auto finita fuori strada e ribaltata a Olginate e un’auto capottata a Calolzio nella zona della Meridiana a Lecco (vedi articolo).

Riguardo al maltempo, sono poco più di una decina gli interventi effettuati dai pompieri, chiamati a riparare ai danni causati dal forte vento che sta insistendo fin dalla serata di ieri sull’area lecchese: soprattutto alberi pericolanti o sradicati, e tetti danneggiati.

Nella zona di Calolzio si contano circa cinque alberi caduti e i Vigili del Fuoco in mattinata stanno controllando le condizioni del tetto di una scuola in paese. A Lecco invece è caduto un albero nella zona di Rivabella. Altri episodi si sono concentrati in Brianza, nella zona tra Cremella, Monticello e Paderno.