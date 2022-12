Caduta massi, resta chiusa fino a venerdì la strada per Esino

Continua a essere vietato il transito sulla SS753 dopo la frana di domenica

Anas ordina la chiusura fino a venerdì per effettuare accertamenti approfonditi necessari alla messa in sicurezza

PERLEDO/ESINO – Resterà chiusa almeno fino venerdì la strada per Esino. Interessato da uno smottamento nella serata di domenica 4 dicembre, il tratto rimarrà interdetto al transito per consentire accertamenti e interventi necessari per la messa in sicurezza della SS753.

Il provvedimento, reso noto da Anas, responsabile della strada in questione dal 2021, è stato preso dopo alcuni controlli e interventi effettuati lungo la carreggiata, a seguito della caduta di alcuni massi al km 5.

L’ente stradale, si legge nell’ordinanza, “ha necessità di procedere con indagini approfondite a seguito dell’evento franoso” avvenuto domenica notte e ne ha decretato la chiusura al momento fino alle 18 di questo venerdì.

Per effetto della chiusura, il traffico diretto da/verso il centro abitato di Esino Lario e Passo Agueglio verrà deviato lungo la S.S 754 “Parlasco-Bellano”. Ecco il percorso alternativo: