Dervio. Asfalto ammalorato, limite di 30km/h sulla provinciale a Corenno

La Provincia stringe il limite di velocità a Corenno Plinio di Dervio

Max 30 km/h sulla SP72 a causa delle condizioni dell’asfalto

DERVIO – Nuovo provvedimento viabilistico della Provincia di Lecco che, dopo aver ‘ritoccato’ i limiti della Como-Bergamo (ex Briantea) in Brianza per le condizioni non ottimali del manto stradale, ha varato un’analoga misura anche per la SP72 sul lago nel tratto di Corenno Plinio a Dervio,

“Risultano visibili ammaloramenti del manto stradale che derivano da precedenti escavazioni per la posa di sottoservizi – scrive la Provincia nell’ordinanza – le deformazioni della carreggiata stradale potrebbero costituire insidia ai veicoli in transito”

Per questo motivo è stato quindi decisa l’istituzione del limite di velocità massima consentita di 30 km/h e la posa di segnaletica indicante strada deformata nel tratto di strada compreso tra il pk 82+700 circa (intersezione con Via Plinio) ed il pk 83+600 circa (inizio centro abitato di Corenno Plinio) nel territorio comunale di Dervio, per tutti i veicoli che procedono lungo la Sp 72 del Lago di Como.

Il provvedimento è valido già da ieri, mercoledì 18 marzo, e decorrerà sino a successiva revoca.