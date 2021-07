Il Varrone è un fiume di fango, la causa sono tre smottamenti a monte

I controlli dei pompieri. Il sindaco: “Nessun pericolo essendo in zone impervie”

DERVIO – L’elicottero dei Vigili del fuoco ha sorvolato il Varrone al fine di individuare il punto distaccato del materiale che da diverse ore rende fangoso il torrente.

“Sono stati individuati 3 distacchi franosi di cui uno di dimensioni importanti – spiega il sindaco Stefano Cassinelli – Non vi è alcun pericolo essendo in zone impervie e nella parte alta torrente”.

L’amministrazione comunale “ringrazia la Prefettura e i vigili del fuoco che da stamattina hanno operato con il Comune per individuare le cause del problema e escludere rischi per la popolazione” conclude Cassinelli.