Drammatico incidente a Piona: auto nel lago, muore una donna

Due uomini di 79 e 60 anni recuperati dai soccorsi in gravissime condizioni

Una donna di 56 anni non ce l’ha fatta, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso

COLICO – E’ drammatico il bilancio dell‘incidente avvenuto poco dopo le 16 di oggi, 2 gennaio, a Piona. Un’auto con 3 persone a bordo si è ribaltata ed è finita nelle acque del lago, l’incidente è avvenuto in via Abbazia di Piona, in frazione Olgiasca, nel comune di Colico.

Nonostante l’ingente mobilitazione dei soccorsi, una donna di 56 anni è morta e i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul posto. Un uomo di 79 anni è stato rinvenuto in arresto cardio circolatorio e trasportato in codice rosso (molto critico) all’ospedale di Gravedona con procedure di rianimazione in corso. Un altro uomo, di 60 anni, è stato rinvenuto in arresto cardio circolatorio e trasportato in codice rosso all’ospedale di Varese con procedure di rianimazione in corso.

A soccorrere per primo i tre malcapitati è stato un Vigile del Fuoco fuori servizio che si trovava in zona, il quale non ci ha pensato due volte nell’intervenire immediatamente estraendo le tre persone dall’auto, tutte e tre residenti nel milanese.

Sul posto anche le forze dell’ordine che dovranno ricostruire l’esatta dinamica del drammatico incidente, anche se da quanto si è potuto apprendere, sembrerebbe che la persona al volante, poco prima di arrivare all’Abbazia di Piona, avrebbe tentato di effettuare una manovra di parcheggio, sbagliando marcia e innestando la retromarcia anziché la prima con l’auto uscita dalla careggiata percorrendo un breve e irto tratto di bosco prima di finire nel lago ribaltandosi.

In arrivo anche l’autogrù dei Vigili del Fuoco che dovrà recuperare il mezzo dalla acque del lago.