Grignetta, cade dalla ‘direttissima’. Ferito un giovane escursionista

Precipita dal sentiero, 26enne soccorso in elicottero

Il ragazzo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale

MANDELLO – Brutto incidente per un escursionista che sta salendo in Grignetta, lungo il sentiero della direttissima, quando è inciampato finendo in un canale.

Il fatto è accaduto sabato mattina, alle 8.30, all’indomani della tragedia che si consumata sulla stessa montagna, con la morte di un 53enne di Lecco (QUI L’ARTICOLO) precipitato dal sentiero delle Capre.

Il giovane escursionista, protagonista dell’incidente di questa mattina, avrebbe riportato traumi seri ma non tali da metterne in pericolo la vita. E’ stato trasportato dall’elicottero del 118 all’ospedale di Lecco.