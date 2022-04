Incendio Olgiasca. Bonificata tutta l’area, ma il vento fa ancora paura

Si è conclusa un’altra notte impegnativa per i Vigili del Fuoco

Al momento l’area risulta bonificata, anche se l’attenzione rimane ancora altissima

COLICO – Un’altra nottata impegnativa, quella tra mercoledì e giovedì, per i Vigili del Fuoco che ormai da sabato scorso sono impegnati nella lotta contro l’incendio che ha devastato la zona boschiva dell’Olgiasca, nel comune di Colico.

Dopo aver presidiato la zona dell’incendio per tutta la notte, al momento l’area risulta bonificata anche se l’attenzione rimane ancora altissima per il pericolo causato dal vento che soffia sul lago e che potrebbe riattivare focolai come già avvenuto nelle scorse giornate.