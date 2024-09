Incidente a Colico: investito 84enne, è grave

L’incidente è avvenuto alle 13.20 circa di oggi in via Sacco

Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso di Como

COLICO – Grave incidente quello avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì, a Colico in via Sacco, dove un pedone di 84 anni è stato investito da un veicolo.

Immediata la chiamata ai soccorsi con l’arrivo sul posto di Soreu dei Laghi, con mezzi di soccorso avanzato di secondo livello, un’ambulanza di base e l’elisoccorso decollato da Como.

L’84enne, trovato dai soccorritori in arresto circolatorio con traumi multipli, è stato traportato all’ospedale di Gravedona con manovre di rianimazione in corso in codice rosso.

Presenti anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi utili a determinare l’esatta dinamica del sinistro e le rispettive responsabilità.