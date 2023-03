Incidente mortale a Varenna, il sindaco: “Lì serve la rotonda”

Il sindaco Manzoni interviene dopo il tragico incidente di domenica pomeriggio

“La rotatoria consentirà di immettersi sulla provinciale con più sicurezza”

VARENNA – “Questo ennesimo incidente stradale mortale all’incrocio tra la Strada Provinciale n. 72 e la strada comunale che porta alla frazione di Pino ancora una volta ci fa capire l’urgenza di creare in quel punto una rotatoria, come proposto dalla mia Amministrazione”.

Il sindaco di Varenna Mauro Manzoni interviene sul tragico incidente di domenica pomeriggio costato la vita ad un motociclista di 64 anni.

“Il Comune – spiega – si è impegnato a predisporre il progetto per la realizzazione di questa importante opera pubblica, ma sicuramente sarà imprescindibile l’apporto economico (oltre che tecnico) da parte della Provincia a cui appartiene la strada. La rotatoria avrà così una doppia valenza e utilità: rendere più sicuro per coloro che abitano nella frazione di Pino di immettersi nella SP 72 in maggior sicurezza e fungere da dissuasore di velocità per i veicoli che percorrono la stessa”.