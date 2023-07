Incidente tra auto e moto sulla Lecco-Bellagio a Onno, due feriti

Lo scontro è avvenuto intorno alle 20, diversi mezzi di soccorso in posto

La strada è stata temporaneamente chiusa, feriti due 33enni

OLIVETO LARIO – Brutto incidente nella serata di domenica sulla Strada Provinciale 583 ‘Lariana’ (Lecco-Bellagio). Coinvolti due mezzi, un’auto e una moto, che per motivi da chiarire si sono scontrati nella frazione di Onno. E’ successo intorno alle 20.

L’allarme è scattato in codice rosso (massima gravità), in posto si sono portate tre ambulanze, l’automedica, l’elisoccorso del 118 decollato da Brescia e tre squadre di Vigili del Fuoco, due da Lecco e una da Valmadrera. Attivato anche il nucleo Saf in quanto inizialmente sembrava che uno dei coinvolti nel sinistro fosse stato sbalzato nel lago.

La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso da parte dei Carabinieri, giunti sul luogo insieme ai soccorritori. Due persone, entrambe poco più che trentenni, sono state soccorse in codice giallo.