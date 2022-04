Sul posto intervenuto l’elisoccorso

L’uomo si è sentito male vicino alla Croce del Brentalone

LIERNA – Malore per un escursionista intorno alle ore 14 di questo pomeriggio, martedì 19 aprile. L’uomo si trovava nei pressi della Croce del Brentalone sopra il paese di Lierna lungo il tratto di Sentiero del Viandante che, passando per Mezzedo, sale a Ortanella.

Per prestare soccorso al 58enne è intervenuto l’elisoccorso che si è alzato in volo da Como e ha trasportato l’uomo all’ospedale di Menaggio in codice giallo (mediamente critico).