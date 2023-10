Mandello. Incidente sulla SS 36: coinvolti anche degli operai

A essere coinvolti due veicoli, tra cui un furgone di operai al lavoro

Il sinistro avvenuto in direzione nord, all’altezza della galleria Luzzeno

MANDELLO – Intervento urgente per i soccorritori la scorsa notte: intorno alle due un’auto e un furgone di operai hanno avuto un incidente sulla SS 36, in direzione nord. Il sinistro si è verificato all’altezza della galleria Luzzeno a Mandello. A essere coinvolti un 23enne e un uomo di 48 anni.

Degli operai stavano lavorano sulla tratta quando il fatto è avvenuto, anche se la dinamica non è ancora stata chiarita. Di certo c’è che sul posto sono accorsi Vigili del Fuoco, Croce Rossa di Lecco, Soccorso degli Alpini di Mandello e un’automedica da Lecco. Allertata anche la Polstrada Lecco.

Nonostante l’urgenza e la durata delle operazioni, all’incirca due ore, le conseguenze dell’incidente sono state fortunatamente meno gravi del previsto: gli infortunati sono stati trasportati in Ospedale a Lecco, ma non sarebbero in pericolo di vita.