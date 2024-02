Mandello. Uomo investito da un treno, soccorso in gravi condizioni

L’incidente è avvenuto poco dopo le 21.15

In corso i rilievi per capire l’esatta dinamica del sinistro

MANDELLO – Un uomo di 51 anni è stato investito da un treno nella serata di oggi, martedì, presso la stazione ferroviaria di Mandello. L’incidente è avvenuto poco dopo le 21.15, in posto un dispiegamento di forze dell’ordine e soccorritori.

Da chiarire l’esatta dinamica del sinistro: da quanto appreso l’uomo avrebbe dovuto salire sul convoglio che viaggiava in direzione Lecco quando, attraversando i binari, sarebbe stato investito.

In posto un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello, l’automedica, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per i rilievi del caso. L’uomo è stato trasportato in codice rosso (massima gravità) all’Ospedale con gravi ferite a una gamba e un trauma toracico.