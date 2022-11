Mobilitazione di gruppo domenica per ritrovare l’uomo, disperso da tre settimane

La consigliera Mauri: “Non ci saranno altri interventi di ricerca programmati, ma invitiamo tutti gli escursionisti a tenere gli occhi aperti”

PERLEDO – Non hanno avuto esito le ricerche porte avanti la scorsa domenica, 27 novembre, dai cittadini di Perledo per ritrovare Alberto Ongania, scomparso più di tre settimane fa lungo i sentieri di Perledo. Oltre ai soccorritori, anche la popolazione si è mobilitata dal primo giorno, in maniera volontaria e individuale, nel setacciare il territorio in cerca del concittadino, fino all’azione collettiva di domenica, con ritrovo di fronte alla Chiesa di Bologna (frazione di Perledo). Suddivisi in gruppi, i volontari hanno passato al vaglio un’ampia area nei dintorni del paese, ma di Alberto ancora nessuna traccia.

A mobilitare i perledesi Alessandra Mauri, consigliera comunale, che ha coordinato le squadre di ricerca: “Di interventi programmati con la popolazione, dopo quello di domenica, non ce ne saranno altri. Invitiamo comunque tutti gli escursionisti a tenere sempre gli occhi aperti mentre percorrono i sentieri: a livello individuale stiamo cercando Alberto dal primo istante in cui è scomparso”.