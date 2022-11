Scomparso da casa: ricerche in corso sui sentieri di Perledo

Di lui non si hanno più notizie da oltre un giorno e il cellulare risulta spento

In azione tre squadre del Soccorso Alpino della stazione Valsassina Valvarrone e i Vigili del Fuoco con il Saf

PERLEDO – E’ uscito di casa venerdì e da allora ha fatto perdere le sue tracce. Sono in corso le ricerche di un uomo, Alberto Ongania, classe 1969, residente a Perledo, irrintracciabile da più di 24 ore.

Il cellulare infatti risulta spento: familiari e amici non hanno idea di dove possa trovarsi. Questa mattina, domenica, su richiesta della Prefettura sono state avviate le ricerche per la scomparsa dell’uomo, concentrando l’azione sui sentieri del comune di Perledo.

In azione tre squadre del Soccorso Alpino stazione Valsassina Valvarrone che stanno scandagliando i sentieri alla ricerca dello scomparso. In posto anche una squadra Saf e il furgone Ucl per “Posto di comando avanzato”.