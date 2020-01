Spaccio in Alto Lario, incontro in Prefettura. Dervio “non abbassa la guardia”

Droga, l’attenzione degli enti e delle forze dell’ordine in Alto Lario

Incontro in Prefettura. Cassinelli: “Ringraziamo per la pronta risposta”

LECCO / DERVIO – Un incontro questa mattina presso la Prefettura di Lecco tra gli amministratori locali e il prefetto Michele Formiglio, con i comandanti provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e con il questore.

Al centro del confronto la problematica spaccio in alcune zone del territorio dopo l’intervento della Polizia locale avvenuto martedì in zona Chiari a Dervio.

La Prefettura ha chiesto di organizzare il tavolo per il Comitato per l’ordine e sicurezza pubblica e si è svolto un confronto sulle possibili iniziative da prendere nel breve periodo al fine di contrastare un fenomeno che preoccupa la cittadinanza.

“Ho personalmente ringraziato il prefetto Formiglio e i vertici della Forze dell’ordine – spiega il sindaco di Dervio Stefano Cassinelli – per la pronta risposta e per la disponibilità dimostrata anche in questa occasione, come già avvenuto in passato. La sicurezza dei cittadini è per tutti una priorità assoluta e ben sappiamo con quale dedizione gli uomini e le donne in divisa si impegnano per garantirla. Da parte dell’amministrazione comunale non intendiamo abbassare la guardia su queste problematiche e l’azione coordinata delle Forze dell’ordine e della Prefettura saranno determinanti per offrire sicurezza ai cittadini”.