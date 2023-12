L’incidente è avvenuto alle 7 circa di oggi, giovedì

LIERNA – Incidente questa mattina, giovedì, alle 7 circa lungo la SS36 in direzione Sud, all’altezza del km 71 tra Varenna e Lierna. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. Nel sinistro non dovrebbero esserci stati feriti. Inevitabili i rallentamenti e le code che si sono formate in direzione Lecco.