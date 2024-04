Sversamento di idrocarburi nel lago: intervengono i vigili del fuoco

L’intervento si è svolto oggi pomeriggio – domenica 7 aprile – intorno alle 14.45

Collocate le barriere di contenimento

PERLEDO\VARENNA – Nel primo pomeriggio di oggi – domenica 7 aprile – è stato segnalato uno sversamento di idrocarburi nelle acque del lago, nella zona di Perledo e Varenna. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco: intervenuti da terra e dal lago tramite la squadra nautica del distaccamento di Bellano.

In collaborazione con un’azienda specializzata, i vigili del fuoco hanno collocato le barriere di contenimento per evitare il disperdersi dell’idrocarburo. Sul posto anche il personale di Arpa Lombardia, per le necessarie verifiche del caso.