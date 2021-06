Dramma in Grignetta: escursionista precipita e muore

L’incidente è avvenuto lungo la Direttissima all’altezza del Caminetto Pagani

MANDELLO – Tragico episodio sulle cime lecchese: un’escursionista è morta durante un’escursione in Grignetta.

La vittima è una donna residente a Cassina de’ Pecchi, nel milanese, che stava percorrendo con il marito la Direttissima, la via attrezzata che unisce il rifugio Porta con il rifugio Rosalba. Poco prima delle 13, il dramma: la donna è precipitata mentre risaliva la zona del Caminetto Pagani.

LPer caso tre soccorritori del Cnsas erano in zona e sono intervenuti; intanto la centrale ha inviato sul posto l’elisoccorso di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) di Como. L’escursionista è stata raggiunta, il medico ha constatato il decesso.

La salma della donna è stata recuperata dai soccorritori e trasportata alla piazzola di atterraggio del Bione. Il compagno della donna, sotto shock per l’accaduto, è stato accompagnato a valle.

Sempre intorno all’una, un altro intervento dei soccorsi è avvenuto al Dito Dones di Ballabio, una palestra di roccia frequentata dagli amanti dell’arrampicata, per una persona rimasta ferita in modo non grave.