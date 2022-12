Trovato il corpo di Alberto Ongania, l’uomo era scomparso da tre settimane

In mattinata la scoperta che ha spento le speranze della famiglia

PERLEDO – E’ stato ritrovato questa mattina, sabato 3 dicembre, il corpo senza vita di Alberto Ongania, il 53enne di Perledo scomparso ormai da alcune settimane. Dell’uomo non si avevano più tracce dallo scorso 11 novembre, le ricerche erano scattate nelle ore successive.

I soccorritori avevano passato al setaccio i sentieri attorno all’abitato di Perledo, tutta la zona compresa tra il paese e Esino e anche lungo il Sentiero del Viandante ma ogni tentativo era risultato vano. Proprio ieri, venerdì, i Vigili del Fuoco avevano effettuato ulteriori ricerche a Perledo tramite l’utilizzo di droni.

Domenica scorsa, invece, erano stati gli stessi abitanti di Perledo a ritrovarsi per effettuare un ulteriore tentativo concentrando le ricerche nella zona attorno alla frazione Bologna. In mattinata, purtroppo, la tragica scoperta che ha spento tutte le speranze dei famigliari di Alberto: il suo corpo era in una scarpata lungo la strada che collega Perledo e Esino, a ritrovarlo gli uomini del Soccorso Alpino che da questa mattina stavano battendo i canali adiacenti alla Provinciale.