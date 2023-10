Bellano. Uomo elisoccorso sull’Alpe di Camaggiore, è in gravi condizioni

Il 73enne ritrovato in condizione critiche su un sentiero, appena sotto il parcheggio di Camaggiore

Sul posto l’elisoccorso da Sondrio e Soccorso Alpino- Stazione Valsassina Valvarrone

BELLANO – Intervento oggi, venerdì 27 ottobre, per la Stazione di Valsassina – Valvarrone della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino. I tecnici sono stati attivati dalla centrale intorno alle 11.30, per un uomo di 73 anni, secondo le prime informazioni un cercatore di funghi, ritrovato a terra con dei traumi dopo essere caduto nel bosco, in località Cà Maggiore.

Sono subito partite le squadre territoriali del Cnsas, da Dervio e da Barzio, con otto soccorritori impegnati a supporto delle operazioni. Nel frattempo, si è liberato l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato dalla base di Caiolo (SO), che ha raggiunto la persona infortunata.

L’uomo è stato valutato nella parte sanitaria, messo in sicurezza e infine trasportato in ospedale di Lecco in codice rosso (molto critico). L’intervento è finito nel pomeriggio, con il rientro delle squadre.