Medale: sbagliano sentiero e si ritrovano sulla ferrata: elisoccorsi

Incrodati due escursionisti tedeschi lungo la ferrata del Medale

LECCO – Intervento in serata, poco dopo le 20, dell’elisoccorso di Como a seguito di una chiamata di soccorso, per prestare aiutio a due escursionisti tedeschi, in villeggiatura a Lecco, rimasti incrodati lungo la ferrata del Medale.

Da quanto è stato possibile apprendere, i due escursionisti, un uomo e una donna, hanno intrapreso nel primo pomeriggio un’uscursione per raggiungere la vetta della Medale. Giunti in cima, per ridiscendere hanno imboccato il sentiero sbagliato ritrovandosi lungo la ferrata.

Da qui la richiesta di intervento, che ha mobilitato l’elisoccorso di Como, mentre da terra si sono resi disponibili i volontari del Soccorso Alpino di Lecco posizionati alla base della ferrata con l’arrivo anche dei Vigli del Fuoco di Lecco.

Il recupero dei due escurisionisti è stato effettuato in autonomia dall’elisoccorso.