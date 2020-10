Merate, borseggi al mercato: derubate due donne

I borseggi sono avvenuti questa mattina, martedì, durante il mercato settimanale

Entrambe le derubate hanno sporto denuncia ai carabinieri di Merate per il furto dei portafogli, contenenti documenti e soldi

MERATE – Non appena ha cercato il portafoglio per pagare la spesa si è accorta di essere stata borseggiata. E’ successo questa mattina a una signora, cliente abituale delle bancarelle che il martedì mattina colorano con le loro merci il mercato cittadino. Qualcuno, con manovre delicate e leste, era infatti riuscito a sfilarle dalla borsetta il portafogli contenente, oltre ai documenti e alle tessere personale, circa 200 euro in banconote. Una perdita ingente che la donna è andata prontamente a denunciare alla caserma dei carabinieri di via Gramsci scoprendo lì che anche un’altra signora era stata vittima, sempre questa mattina, di un borseggio. Dei due episodi è stato informato anche il sindaco Massimo Panzeri che proprio al fine di scongiurare fenomeni di questo tipo aveva già nei mesi scorsi predisposto l’intensificazione dei pattugliamenti a piedi degli agenti della Polizia locale.