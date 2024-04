Airuno. Bimbo precipita dal terzo piano di una palazzina, elisoccorso: è grave

Il grave incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì

Il piccolo sarebbe precipitato da una finestra. Elisoccorso all’Ospedale di Bergamo in gravi condizioni

AIRUNO – Tragedia sfiorata ad Airuno dove, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 aprile, un bimbo di appena un anno e mezzo è precipitato dal terzo piano di un condominio.

A dare l’allarme la famiglia: da chiarire cosa sia accaduto con esattezza, sembrerebbe che il piccolo si sia sporto accidentalmente dal davanzale di una finestra e sia caduto.

In posto in codice rosso i soccorritori, in volo si è alzato anche l’elicottero: il bambino è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.