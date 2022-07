Barzanò, auto in fiamme nel parcheggio. Sul posto i Vigili del Fuoco

E’ successo questa mattina, martedì, a Barzanò nel parcheggio di un supermercato

Sul posto i Vigili del Fuoco e i carabinieri

BARZANO’ – Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina, martedì, a Barzanò per un’auto in fiamme nel parcheggio di un supermercato situato lungo la Sp 51. In base alle prime indagini effettuate, l’incendio ha avuto un’origine accidentale con le lingue di fuoco che si sono sprigionate all’improvviso dalla Mercedes C.

Immediatamente è scattata la chiamata ai Vigili del Fuoco che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme. Sul posto, per gli accertamenti, anche i carabinieri della Compagnia di Merate.