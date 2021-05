Il messaggio del sindaco Panzeri alla famiglie di Gioele, il bimbo investito ieri, giovedì, da un’auto

“Investiti tutti e tre senza neanche accorgersi. Siamo vicini a tutta la famiglia”

MERATE – Un messaggio di vicinanza alla famiglia del piccolo Gioele, il bimbo investito ieri, giovedì, mentre passeggiava in via degli Alpini insieme alla mamma e alla sorella più grande. E’ quanto ha lanciato il sindaco Massimo Panzeri, rivolgendosi in particolar modo al piccolo Gioele, 7 anni soltanto, ricoverato da ieri all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, specializzato nel Pronto soccorso pediatrico. Trasportato in codice rosso con l’elisoccorso, Gioele è stato sottoposto nelle scorse ore a una delicata operazione chirurgica e la prognosi resta riservata.

La Polizia locale di Merate ha effettuato gli accertamenti del caso e ha deferito all’autorità giudiziaria per lesioni gravissime l’uomo alla guida della Fiat Punto di colore grigio, rimasto coinvolto nell’incidente. Alle forze dell’ordine l’automobilista ha raccontato di essere stato speronato da un’auto pirata, ma la sua ricostruzione non ha, almeno per ora, avuto riscontri. Da chiarire quindi i motivi per cui l’auto sia finita sul marciapiede travolgendo la famiglia a passeggio.

“Non possiamo far altro che stare vicino a questa famiglie e pregare – il commento del sindaco – . Probabilmente quella di ieri è stata la loro prima passeggiata dopo mesi passati forzatamente in casa. Giorgia e il piccolo Joele insieme alla mamma sono usciti dalla loro abitazione di Cernusco Lombardone per dirigersi a piedi a Merate dove purtroppo è accaduto il gravissimo incidente. Investiti tutti e tre, senza nemmeno accorgersi. Sono tutt’ora in corso le indagini per capire esattamente le dinamiche e le responsabilità dell’accaduto. Voglio esprimere la mia vicinanza ed un abbraccio alla famiglia, in particolare al piccolo Joele. Forza, stiamo lottando tutti con te!”