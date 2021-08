Il giovane sarebbe morto sul colpo

Non ancora chiara l’esatta dinamica dell’incidente

BRIENNO – E’ lecchese, residnete a Missaglia, il motociclista di 30 anni deceduto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì, lungo la Statale Regina all’altezza di Brienno.

L’allarme ai soccorsi è scattato poco dopo le 17.30. Non ancora chiara la dinamica del sinistro, ma stando alle ricostruzioni disponibili il giovane, Fabio Angeloro, avrebbe perso il controllo della sua moto e si sarebbe schiantato contro un muro a bordo strada.

In suo aiuto sono immediatamente accorsi i Vigili del Fuoco e la Croce Azzurra di Como. Purtroppo, al loro arrivo non ci sarebbe stato più nulla da fare per il motociclista, probabilmente deceduto sul colpo.

Sul posto anche i Carabinieri a cui spetterà chiarire l’esatta dinamica.