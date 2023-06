Brivio, camion in panne sulla salita verso Arlate: disagi al traffico

E’ successo oggi, lunedì, verso le 17

Il camion si è bloccato mentre procedeva lungo la salita che porta ad Arlate: sul posto la Polizia locale

BRIVIO – Pesanti ripercussioni alla viabilità nel pomeriggio di oggi, lunedì, a causa di un camion rimasto in panne mentre percorreva la strada in salita che da Brivio porta ad Arlate. E’ successo intorno alle 17 proprio all’altezza della curva prima della svolta in via Volta.

Il camionista non riusciva più a procedere: provvidenziale è risultato il passaggio, proprio in quel momento, di una pattuglia della Polizia locale del corpo intercomunale di Brivio, Calco e Olgiate, i cui agenti si sono subito attivati per la messa in sicurezza della situazione e la gestione della viabilità.

La situazione è tornata alla normalità intorno alle 18 quando, grazie a un trattore, il mezzo è stato trainato e riportato in carreggiata.