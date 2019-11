Brivio piange Francesca Aldeghi, giovane volontaria

Tanto dolore in paese e alla Cooperativa L’Alveare

“Era allegra e amava stare con i ragazzi”. “Ci mancherai tantissimo”

BRIVIO – Il paese in lutto per l’improvvisa scomparsa di Francesca Aldeghi, 36 anni. La giovane ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto venerdì sera sulla Strada Briantea, all’altezza di Lurago d’Erba.

Erano quasi le 19 quando l’auto a cui era alla guida, una Lancia Ipsilon, si è scontrata frontalmente con una Panda che viaggiava in direzione opposta, con a bordo un 63enne. Uno scontro violento, che non ha lasciato scampo alla 36enne: soccorsa in gravissime condizioni si è spenta prima dell’arrivo in Ospedale.

Impiegata d’ufficio, Francesca era molto conosciuta nel piccolo paesino sull’Adda. Mamma Vincenza e papà Lario abitano in via Sant’Antonio mentre sua Sorella, Simona Aldeghi, era stata assessore nella giunta di Ugo Panzeri. Inoltre Francesca era volontaria della Cooperativa Sociale L’Alveare, una realtà a cui era legata da anni per stare vicino al fratello più grande Angelo, affetto da disabilità e utente della Cooperativa.

“Non conoscevo benissimo Francesca – ha ricordato Felice Baio, anch’egli volontario in Cooperativa ed ex assessore con Ugo Panzeri, dunque collega della sorella Simona – ma so che lei e la famiglia erano legatissime al fratello Angelo. Oltre ad assisterlo in Cooperativa lo portavano in vacanza, erano sempre con lui. Quanto accaduto è una tragedia che ci ha sconvolti tutti, sono vicino alla famiglia in questo momento di dolore”.

Grande la commozione anche tra gli amici della Cooperativa L’Alverare, dove Francesca è ricordata con affetto per il suo grande impegno sociale e umano. Il dolore è talmente grande che il presidente Flavio Perego, contattato telefonicamente, non ha avuto parole per esprimerlo.

“Ti ricordo con queste bellissime foto scattate durante una gita al parco con i nostri ragazzi dell’Alveare – ricorda su facebook un’amica che con lei era volontaria in Cooperativa – eri una ragazza solare, timida, ma sempre sorridente“. “Ho conosciuto Francesca in Cooperativa, eravamo volontarie insieme, nel fine settimana portavamo i ragazzi in gita – ha aggiunto – era una bella persona. Solare, allegra, espansiva con i ragazzi, amava stare con loro. Mancherà tanto a tutti”. La data dei funerali non è ancora stata fissata.