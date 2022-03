Brucia un furgone a Monticello, auto in fiamme a Nibionno

Diversi interventi in serata dei Vigili del Fuoco nel lecchese

Due mezzi in fiamme a Monticello e a Nibionno, un soccorso a Lecco

MONTICELLO / NIBIONNO – Serata di lavoro per i Vigili del Fuoco impegnati su più fronti nel lecchese. Intorno alle 20 a Monticello, i pompieri sono intervenuti per un furgone che ha preso fuoco, sono giunte sul posto due autopompe da Lecco e da Merate.

Intorno alle 21, a Lecco, i pompieri sono intervenuti per una persona disabile al sesto piano di un palazzo del capoluogo che non rispondeva e per questo conoscenti si sono allarmati sul suo stato di salute. Inviate autopompa e autoscala, la persona raggiunta in casa stava bene ma non riusciva ad aprire.

Infine a Nibionno, intorno alle ore 23, un altro veicolo in fiamme: in questo caso si è trattato di autovettura a GPL. L’incendio è stato spento dalle squadre intervenute da Lecco ed Erba.