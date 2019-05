Calco, esplode il lunotto dell’auto: paura nel parcheggio dell’Esselunga

CALCO – Il lunotto dell’auto esploso all’improvviso con i vetri sparsi intorno. E una donna ferita trasportata per accertamenti al Pronto Soccorso. Intervento congiunto di Vigili del Fuoco e ambulanza della Croce Bianca di Merate questa mattina, sabato 18 maggio, in via Nazionale a Calco.

Una donna di 56 anni è rimasta ferita a seguito dell’esplosione del lunotto della sua auto, una Renault Twingo di colore grigio. Ancora da stabilire con esattezza le cause che hanno provocato il botto, capace di richiamare l’attenzione delle tante persone che si accingevano a varcare l’ingresso del noto supermercato per effettuare la spesa. Comprensibilmente spaventata per quanto accaduto, la donna è stata soccorsa dal personale del 118 giunto in loco ed è stata trasportata per accertamenti al Pronto Soccorso dell’ospedale Mandic di Merate.