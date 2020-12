Calco, incendio di una canna fumaria: intervento dei Vigili del Fuoco ad Arlate

L’allarme per una canna fumaria andata a fuoco è scattato poco dopo le 16 di oggi, mercoledì 9 dicembre

In piazza Pertini ad Arlate è arrivata anche l’autoscala dei Vigili del Fuoco

CALCO – Intervento dei Vigili del Fuoco intorno alle 16 di oggi, mercoledì 9 dicembre, in piazza Pertini ad Arlate, frazione di Calco per via di una canna fumaria incendiata. Ad accorgersi che qualcosa non stava funzionando a regime sono stati, sembrerebbe, alcuni vicini di casa allarmati dal fumo e dalle fiamme che si sono sprigionate all’improvviso sul tetto di una palazzina che si affaccia sulla piazza centrale del paese.

Immediatamente è scattata la chiamata al 115 con l’arrivo sul posto anche dell’autoscala per poter raggiungere la sommità dell’edificio. I vigili del Fuoco sono riusciti a spegnere l’incendio velocemente effettuando, tramite il cestello, delle ispezioni sul tetto in modo da assicurarsi che tutte le fiamme fossero completamente spente.