Casatenovo: aggredisce i carabinieri in Fiera a Rogoredo. 37enne ai domiciliari

E’ successo ieri sera, lunedì: tre carabinieri sono dovuti ricorrere alle cure del Pronto Soccorso

Il 37enne, residente a Casatenovo, è comparso in tribunale stamattina per il direttissimo: ha patteggiato la pena finendo ai domiciliari

CASATENOVO – Quando i carabinieri gli si sono avvicinati per chiedergli come stava, ha inveito contro di loro iniziando a insultarli e a spingerli. E’ stato arrestato per lesioni, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale S.B., 37 anni, residente a Casatenovo, protagonista ieri sera, 2 agosto, di una movimentata serata che ha avuto come contesto la fiera zootecnica di San Gaetano a Rogoredo di Casatenovo.

Tutto ha avuto inizio poco prima della mezzanotte quando i militari, già in servizio nell’ambito dell’evento fieristico, si sono avvicinati all’uomo che, stando a quanto raccontato da alcuni testimoni, era sdraiato per terra. Preoccupati per le sue condizioni fisiche gli hanno chiesto se tutto andasse bene. Per tutta risposta il casatese si sarebbe alzato da terra iniziando a inveire sia verbalmente che fisicamente contro gli uomini in divisa aggredendoli.

Presenti numerosi visitatori che hanno assistito impietriti e spaventati all’evento. Il clima si è subito surriscaldato tanto che in ausilio sono giunte altre pattuglie per cercare di riportare alla calma l’uomo che però non si sarebbe tranquillizzato subito, colpendo con pugni e sberle tre militari che hanno dovuto poi ricorrere alle cure del Pronto Soccorso.

Il 37enne è stato così arrestato e questa mattina, martedì, è comparso in Tribunale per il processo per direttissima. Assistito dall’avvocato, l’imputato ha chiesto di patteggiare la pena e al termine del procedimento, il giudice ha convalidato l’arresto prevedendo la misura degli arresti domiciliari.