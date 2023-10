Caso Gilardi, confermata in Appello la condanna dell’ex badante

Brahim El Mazoury era stato condannato per circonvenzione d’incapace a 1 anno, 8 mesi e 18 mila euro di risarcimento

Questa mattina la conferma in Corte d’Appello. La difesa annuncia il ricorso in Cassazione

MILANO – La IV Sezione della Corte d’Appello di Milano ha confermato questa mattina, giovedì, la condanna in primo grado emessa due anni fa nei confronti di Brahim El Mazoury, l’ex badante del professor Carlo Gilardi.

El Mazoury, indagato dalla Procura della Repubblica di Lecco per circonvenzione di incapace insieme ad altre sei persone (accusate a vario titolo di aver approfittato dalla buone fede e della generosità dell’anziano e facoltoso professor airunese occupandone le abitazioni in centro Airuno e al Cerè e sottraendogli denaro), aveva chiesto ed ottenuto il rito abbreviato, andando subito a giudizio. La sentenza in primo grado era stata pronunciata nel luglio del 2021, condannando l’ex badante ad 1 anno e 8 mesi, 18 mila euro di risarcimento e il pagamento delle spese processuali.

L’avvocato difensore di El Mazoury, Nicolas Pistollato, aveva annunciato il ricorso in Appello: questa mattina l’esito, negativo per il suo assistito: “Siamo molto stupiti e a questo punto curiosi di leggere le motivazioni che saranno disponibili entro 15 giorni – ha commentato – ricordo che sul caso di Carlo Gilardi c’è una recente sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo che condanna l’Italia per la violazione del diritto al rispetto della vita privata: l’anziano è stato rinchiuso in Rsa contro la sua volontà”. Il legale ha poi annunciato il ricorso in Cassazione che dovrà avvenire entro 30 giorni: “Ci sembra scontato, andremo fino in fondo” ha dichiarato.

Soddisfatta invece la parte civile, rappresentata dall’amministratore di sostegno di Gilardi avv. Elena Barra e assistita dall’avvocato Stefano Pelizzari: “Ricordando che fino a Cassazione c’è presunzione di innocenza, possiamo dire che questa sentenza conferma una situazione spiacevole e di fatto ignorata da molti” ha commentato brevemente.

