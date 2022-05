Cernusco, scontro tra due auto prima del semaforo: traffico in tilt sulla Sp 342

E’ successo questa sera, giovedì, intorno alle 18

Nessun ferito nell’incidente: pesanti invece le ripercussioni sul traffico

CERNUSCO – Traffico paralizzato questa sera, giovedì, intorno alle 18 lungo la Sp 342 a causa di un incidente avvenuto in direzione nord appena prima del semaforo con la Sp 54. Una Renault Clio che stava uscendo dal nuovo comparto commerciale realizzato a fianco dell’ex consorzio agrario ha urtato un’auto in transito verso il semaforo. L’urto è stato abbastanza violento, ma per fortuna per nessuna delle persone a bordo dei due mezzi si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Pesanti invece le ripercussioni sulla viabilità lungo un’arteria, la 342, già particolarmente trafficata in quell’orario. Lunghe le code che si sono create per chi stava rientrando a casa con auto ferme fino a Osnago. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia locale di Cernusco.