Cernusco, si rompe la sponda: camion perde macerie per strada

E’ successo questa mattina, venerdì, intorno alle 10

Rallentamenti e deviazioni in centro Cernusco durante le operazioni di pulizia della carreggiata della Provinciale

CERNUSCO – La sponda del camion che si rompe all’improvviso e il carico di macerie che finisce a terra, ricoprendo l’asfalto. E’ successo questa mattina, venerdì, poco prima delle 10 lungo la Sp 342 all’altezza della rotonda dell’Esselunga.

Un camion in marcia in direzione di Merate ha perso il carico di macerie che è rovinato al suolo, subito dopo aver percorso la rotatoria. All’origine della caduta del materiale la rottura della sponda del camion che non ha più quindi contenuto il materiale. Il conducente del mezzo non si era accorto di nulla ed è stato avvisato di quanto successo una volta arrivato al semaforo di Merate.

Qui ha parcheggiato il mezzo ed è tornato a piedi alla rotonda contattando la propria azienda per provvedere immediatamente alla rimozione delle macerie e alla pulizia della strada. Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia locale di Cernusco, supportati dai colleghi di Montevecchia e Osnago di passaggio in quel momento lungo l’arteria.

Le operazioni di pulizia della Provinciale hanno inevitabilmente creato dei rallentamenti alla viabilità, con il traffico deviato in centro Cernusco durante il tempo tecnico di ripristino della carreggiata.

Fortunatamente non si sono registrati particolari danni e situazioni di pericolo, eccezion fatta per l’auto che viaggiava immediatamente dopo il camion che si è trovata a salire sulle macerie.