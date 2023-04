“Ciao Francesco”: mercoledì a Osnago il funerale del 17enne morto in moto

Il funerale di Francesco Galli verrà celebrato mercoledì mattina in chiesa a Osnago

A piangere il giovane morto in moto anche i compagni dell’istituto Viganò

OSNAGO – Verrà celebrato mercoledì 12 aprile alle 10 nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Osnago il funerale di Francesco Galli, il giovane di soli 17 anni morto sabato a causa di un tragico incidente stradale in moto.

Il ragazzo si è spento in un letto dell’ospedale Niguarda di Milano dove era stato trasportato in condizioni disperate con l’elicottero dopo essersi schiantato con la moto da cross in via Trento. La ricostruzione esatta dell’incidente è stata affidata ai carabinieri della Compagnia di Merate giunti sul posto insieme agli agenti della Polizia locale di Osnago e Lomagna ma in base a quanto è stato possibile appurare il ragazzo, in transito nella direzione del centro di Osnago, avrebbe perso il controllo della moto sbandando giunto all’altezza di un dosso per poi finire rovinosamente a terra. Un volo violentissimo che non gli ha purtroppo lasciato scampo nonostante il prodigarsi dei soccorsi sia in strada che in ospedale.

Il giovane lascia i genitori e una sorella. A piangerne la prematura scomparsa è anche l’istituto scolastico Viganò dove Francesco studiava. “Il nostro Istituto piange la scomparsa del suo alunno Francesco Galli, di appena 17 anni, tragicamente scomparso a causa di un incidente stradale. Tutta la scuola partecipa sentitamente al dolore della famiglia” si legge infatti sulla pagina web della scuola superiore di via dei Lodovichi in un messaggio di cordoglio intitolato “Ciao Francesco”.