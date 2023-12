Cordoglio anche a Montevecchia per Davide Messa, morto sul Legnone

Davide Messa, morto ieri sul Legnone, aveva abitato fino a qualche mese fa in via del Brughè

Appassionato di sport, è ricordato come una persone gentile e molto educata

MONTEVECCHIA – Una persona gentile e a modo, appassionata di sport. E’ enorme il cordoglio anche a Montevecchia per la scomparsa di Davide Messa, l’escursionista di 51 anni morto nel primo pomeriggio di ieri, domenica, sul Monte Legnone.

Residente a Sirone da alcuni mesi, Messa, originario del Milanese, aveva abitato per quasi vent’anni in via del Brughè, nella parte bassa di Montevecchia, stringendo rapporti di buon vicinato con i residenti nella zona. Per qualche anno aveva fatto parte anche dell’associazione di pesca sportiva a Osnago. Appassionato di sport, era un amante della mountain bike, con cui era solito effettuare escursioni lungo i sentieri della Brianza.

Ieri pomeriggio, la tragedia, consumata sul Monte Legnone, al confine tra le province di Lecco e di Sondrio.

La chiamata ai soccorritori è arrivata poco prima delle 14 per soccorrere un uomo precipitato mentre si trovava con altre persone poco al di sotto della cima della montagna verso i laghi di Deleguaggio, comune di Pagnona. Immediato l’allarme: sul posto l’elisoccorso di Sondrio di Areu; pronta a partire in piazzola la squadra territoriale del Cnsas, sempre di Premana, per eventuale supporto all’équipe dell’elisoccorso. Purtroppo però per Messa non c’è stato niente da fare: il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.