Il funerale verrà celebrato giovedì mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale

Il piccolo Andrea è morto in ospedale per le complicazioni di un intervento

CALCO – Dolore, sgomento e incredulità a Calco per la morte del piccolo Andrea Casiraghi, 8 anni compiuti da poche settimane. Il bambino, residente in paese con la famiglia nel residence di via Vittorio Veneto alle Ripesecche, è morto in ospedale a causa di un’emorragia celebrale che l’ha colpito dopo un intervento a cui era stato sottoposto nei giorni scorsi.

La notizia della sua improvvisa scomparsa ha fatto rapidamente il giro del paese riempiendo di sgomento, dolore e anche di rabbia le tante persone che avevano avuto la fortuna di incrociare lo splendido sorriso di Andrea, studente al secondo anno della scuola primaria Bartolomeo Calchi.

Impossibile trovare le parole per cercare di infondere un po’ di conforto al papà Dario, alla mamma Irene e al fratello più grande Tommaso, chiamati ad affrontare una tragedia inumana.

Già fissata la data del funerale che verrà celebrato giovedì alle 10 nella chiesa parrocchiale di Calco.